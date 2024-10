Premio Info-Point: la nuova edizione dedicata alla sostenibilità

È online il bando del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, il concorso letterario che valorizza l'impegno degli studenti e delle studentesse del Verbano Cusio Ossola rispetto alla cultura alpina e ai temi cari al Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi.

Il premio è indetto dall’associazione Ars.Uni.Vco in collaborazione con il segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, l’ufficio scolastico IX – ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna e con il sostegno di Fondazione Comunitaria Vco e degli sponsor di progetto Gal Laghi e Monti Vco, Ossola Marmi e Graniti, Minerali Industriali S.r.l e associazione Culturale Mario Ruminelli.

L’obiettivo del premio è quello di promuovere la letteratura di montagna, in particolare coinvolgendo i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e di tutte le classi (dalla prima alla quinta) delle scuole secondarie di secondo grado del Verbano Cusio Ossola per l’anno scolastico 2024/2025, offrendo loro l’opportunità di compiere un percorso che li renda protagonisti nella comprensione delle problematiche che riguardano i territori montani e tutti coloro che li vivono.

Quest’anno il tema scelto riguarda un argomento molto importante, quello della sostenibilità e delle soluzioni in ambiente montano per assicurare un futuro di resilienza. “Soluzioni montane per un futuro sostenibile” è anche il titolo dell’educational di questa edizione che, come premio per i primi cinque classificati, permetterà di vivere nella primavera 2025 un’esperienza sul territorio del Vco insieme ad un’equipe di lavoro con rappresentanti del segretariato permanente della Convenzione delle Alpi.

Una conferma invece è la distinzione del premio in due categorie. Gli studenti e le studentesse delle classi terze delle scuole medie partecipano al bando nella prima categoria, quella dei racconti fantastici o verosimili, che devono essere accompagnati da un’immagine. Si richiedono testi brevi e fantasiosi che abbiano le Alpi come ambientazione e che possano nascere da un binomio fantastico, da errori di ortografia, da giochi di parole, insalate di favole, interviste impossibili. I ragazzi di tutte le classi delle Scuole superiori invece partecipano nella seconda categoria dal titolo “Le Alpi in un post”, raccontando le Alpi e come vengono vissute dai partecipanti, aggiungendo anche un’immagine rappresentativa. Novità di quest’anno: sono ammessi fino ad un massimo di cinque racconti per ogni classe degli istituti scolastici secondari di primo grado e un massimo di dieci post per ogni classe degli istituti secondari di secondo grado.

Le opere devono pervenire entro e non oltre le ore 18.00 di mercoledì 11 dicembre 2024, data scelta poiché si tratta della giornata internazionale della montagna, che viene celebrata ogni anno con l'obiettivo di riflettere e sensibilizzare la cittadinanza su questo elemento fondamentale per il nostro ecosistema.

La giuria è una conferma importante grazie alla sapiente presenza di diversi personaggi conosciuti nel mondo della cultura: Alessandro Chiello, Federica Corda, Simone Fornara, Maurizio Gentilini, Alberto Poletti, Anna Vittoria Rossano, Maria Giuliana Saletta, Francesca Tonossi, Claudio Zella, Sara Antiglio e Antonella Di Sessa.

I premi per i primi cinque classificati di ciascuna categoria, come anticipato, sono importanti per i piccoli grandi scrittori di questa edizione. Parliamo della conferma dell’educational, il viaggio studio che per questa edizione porterà i ragazzi nella primavera del 2025 a vivere un’esperienza nella provincia del Vco insieme ad un’equipe di lavoro per scoprire le specificità del territorio e possibili soluzioni per un futuro sostenibile. In aggiunta ci sarà la pubblicazione digitale degli elaborati e quella sul Diario Amico dell’anno scolastico 2025/2026.