Malesco ricorda il passato con “Voci resistenti”

Sabato 12 ottobre, il comune di Malesco ospiterà l’evento “Voci Resistenti” in memoria dell’eccidio avvenuto al cimitero e al Sasso di Finero. La manifestazione avrà inizio alle 10:00 con un ritrovo al cimitero, dove verrà reso omaggio ai protagonisti della Resistenza. Il percorso prevede una sosta al Sasso di Finero, simbolo di lotta e memoria.

Alle 11:30, il gruppo si sposterà a Cursolo per una cerimonia religiosa che includerà l’orazione ufficiale in onore dei caduti. Al termine della commemorazione, i partecipanti saranno invitati a condividere un pranzo al circolo locale, un momento di convivialità per riflettere sulle storie raccontate e per mantenere viva la memoria storica.