Gabriele Croppi presenta i suoi ''scatti'' all'Istituto Italiano di Fotografia

L’Istituto Italiano di Fotografia di Milano ospita per una serata l’archivio del fotografo e docente Gabriele Croppi. Mercoledì 16 ottobre il noto fotografo ossolano presenta i suoi scatti e il suo archivio, accompagnando i visitatori in un’esperienza che ripercorre tutta la sua carriera.

L’occasione è quella di “Archivi aperti”, un’iniziativa dell’istituto milanese in collaborazione con Tau Vual – associazione nazionale fotografi professionisti. Croppi approfondisce la sua ricerca con particolare attenzione per la genesi del lavoro sulla metafisica del paesaggio urbano; a seguire verrà presentata in anteprima l’edizione limitata del libro “New York – Metafisica del Paesaggio Urbano” (Sime books), accompagnato per l’occasione da una stampa inedita.

La serata si svolge a partire dalle 17.30 all’Istituto Italiano di Fotografia in via Enrico Caviglia 3 a Milano Corvetto. È consigliata la prenotazione tramite una mail a info@iifmilano.com.