Abuso di alcool e droghe alla guida: dieci patenti ritirate nel Vco

Ancora abuso di alcool e uso di droghe durante la guida. Nonostante i continui controlli, nell’ultimo fine settimana sono state 10 le patenti di guida ritirate dai carabinieri del comando provinciale di Verbania. Sono complessivamente 7 le persone denunciate nel corso della scorsa settimana e, soprattutto, del fine settimana.

Un automobilista, residente fuori provincia, è stato denunciato a piede libero perché, sottoposto a perquisizione dell’autovettura, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8 centimetri, quasi 5 grammi di hashish e quasi 8 di cocaina. Alla richiesta dei militari di sottoporsi al test antidroga, lo stesso si è rifiutato, incorrendo così anche nel ritiro della patente di guida e nella segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Due automobilisti sono stati invece denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi al test con etilometro. Si tratta di un uomo, classe 1974, che era quasi arrivato a casa quando ha provocato un incidente che, fortunatamente, non ha coinvolto altre persone. Ai carabinieri intervenuti è apparso subito chiaro lo stato di ebrezza del conducente che però ha rifiutato di sottoporsi al test, rimediando una denuncia e il ritiro della patente. Patente ritirate e denuncia anche a Domodossola per una 31enne alla guida della propria auto che, fermata per un controllo, pur mostrando segni di alterazione dovuti all’assunzione di alcolici, ha rifiutato il test. In altri 4 controlli altrettanti automobilisti sono stati denunciati a piede libero per essersi messi alla guida con tassi alcolici che vanno da 0,89 a 2,08 g/l.

Tre patenti sono state invece ritirate ad altrettanti conducenti che avevano un tasso alcolico entro il limite di 0,8 g/l. Per loro ritiro di patente e sanzione amministrativa. Uno di loro, a cui sono state trovate modiche quantità di hashish e cocaina, è stato anche segnalato alla Prefettura di Verbania quale assuntore.

Due persone infine sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish e cocaina.