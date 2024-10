L'aula di Palazzo Lascaris approva all'unanimità il Bilancio di previsione 2024-26

L’Aula ha approvato all’unanimità la “proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024/2026”.

Come ha spiegato il consigliere segretario dell’Udp Fabio Carossa, “per l’esercizio finanziario 2024 i positivi andamenti generali risultano sostanzialmente confermati, rispetto a quanto previsto nel Bilancio di previsione iniziale e conseguentemente non ci sono elementi per far ritenere che gli equilibri già stabiliti in programmazione, possano venire intaccati in fase di gestione”.

“Le spese correnti – ha concluso Carossa – sono assestate in 59,6 milioni, di cui 6,2 di avanzo accantonato e vincolato e 2,7 milioni di somme provenienti dagli anni precedenti. Le spese in conto capitale pari a 33 milioni circa sono invece finanziate per 30,7 milioni da entrate degli anni precedenti e con un margine positivo corrente di circa 2,3 milioni”.