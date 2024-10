Presentato in Senato il libro "Il mio comandante Alfredo Di Dio"

Quella di oggi, 16 ottobre, è una giornata importante nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola: il libro “Il mio comandante Alfredo Di Dio” – già presentato a Domodossola nei giorni scorsi – è giunto a Roma per essere presentato, nella tarda mattinata, al Senato.

A ospitare l’incontro la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, dove sono intervenute, insieme alle autrici del libro Grazia Vona e Margherita Zucchi, diverse personalità. Innanzitutto, i saluti istituzionali del senatore ossolano Enrico Borghi, che nel suo discorso ha voluto ricordare il compianto Pier Antonio Ragozza, che aveva collaborato alla stesura del libro. In seguito, sono intervenuti Paolo Rossetti, vicepresidente nazionale di Fivl (federazione italiana volontari della libertà), Carlo Fedeli, storico militare, e Giovanni Burtone, sindaco di Militello.

"È un onore essere qui per questa iniziativa - il commento di Borghi -. Questo testo focalizza la propria attenzione su una delle figure più importanti e per certi versi anche meno conosciute dell'esperienza resistenziale del nostro Paese e soprattutto di quella che è conosciuta come Repubblica dell'Ossola. Alfredo Di Dio è stato il comandante di una brigata partigiana, la Valtoce, che fu tra le pagine più luminose della Resistenza italiana. A ottant'anni da quell'esperienza - conclude il senatore - essere qui a ricordare quella pagina è anche un modo in cui possiamo evitare di perderci, per poter costruire un futuro".