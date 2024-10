Primi passi in natura: escursione didattica al Sacro Monte Calvario

Sabato prossimo, 19 ottobre, la Biblioteca “Contini” di Domodossola darà il via a “Primi passi in natura”, un’escursione didattica per famiglie che porterà i partecipanti alla scoperta del Sacro Monte Calvario, uno dei patrimoni mondiali dell’umanità tutelati dall’Unesco.

L’istruttrice di trekking Alessia Pianta di Lamammainossola guiderà i partecipanti, offrendo preziosi consigli su come affrontare un'escursione, insegnando a utilizzare il binocolo e a leggere le mappe. Il ritrovo è fissato per le ore 10 presso la biblioteca, da cui partirà il gruppo per una passeggiata che li condurrà al Sacro Monte, con ritorno previsto per mezzogiorno.

Questa attività è rivolta a bambini dai 0 ai 6 anni, accompagnati da un genitore ed è richiesta la prenotazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Ciss Ossola e il Centro per la famiglia, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito del progetto di welfare culturale per la prima infanzia "Cultura per Crescere".

Per ulteriori informazioni o per effettuare la prenotazione, è possibile contattare la biblioteca al numero 0324/242232 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.domodossola.vb.it.