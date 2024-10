Cliente ubriaco distrugge la porta di un bar: denunciato un 38enne per danneggiamento aggravato

I carabinieri della stazione di Domodossola hanno denunciato nei giorni scorsi un 38enne ossolano per danneggiamento aggravato ai danni di un locale di Domodossola.

Nei primi giorni del mese di giugno i carabinieri della stazione di Domodossola erano intervenuti dopo la mezzanotte su richiesta del titolare di un bar del centro città poiché aveva avuto dei problemi con degli avventori. In particolare, poco prima erano entrate tre persone, già visibilmente sotto effetto di alcolici, che avevano chiesto al titolare del locale una consumazione. Lo stesso, viste le loro condizioni, rifiutava di somministrare loro altre bevande alcoliche anche per evitare di peggiorare la situazione. Al suo rifiuto, i tre iniziavano ad assumere un atteggiamento aggressivo, uno di loro in particolare ha iniziato a sbattere con i pugni sul bancone, per poi dirigersi nella saletta dove sono ubicati alcuni videogiochi, iniziando a spingerli. A questo punto il titolare ha invitato i tre a lasciare il locale e sempre lo stesso soggetto più aggressivo, nell’uscire dall’esercizio si accaniva senza motivo sulla porta d’ingresso con diversi calci danneggiandola irreparabilmente.

Appena allontanatisi il barista ha composto il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. I militari, una volta giunti nel locale, hanno raccolto le prime dichiarazioni del titolare, che successivamente ha sporto regolare denuncia, ed hanno acquisito altresì le immagini dell’impianto di videosorveglianza, grazie alle quali è stato possibile ricostruire la dinamica degli eventi. Terminati gli accertamenti sugli elementi raccolti i carabinieri hanno riconosciuto due dei tre, in particolare quello che aveva materialmente danneggiato la porta d’ingresso del bar. Lo stesso infatti è risultato una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine domesi e pertanto, a conclusione delle attività d’indagine, il 38enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato.