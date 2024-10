Villadossola punta sull'efficientamento energetico: ultimati due nuovi impianti fotovoltaici

“Come amministrazione comunale stiamo lavorando da tempo sul tema dell’efficientamento energetico, al fine di poter ridurre l’impatto dei costi energetici gravanti sul bilancio comunale e per contribuire al miglioramento climatico con la riduzione delle emissioni di gas serra”. Sono parole di Bruno Toscani, sindaco di Villadossola, e di Maurizio Romeggio, vicesindaco, che in una nota annunciano un nuovo progetto in materia di efficientamento energetico.

“Abbiamo iniziato anni fa con una serie di interventi – sottolinea il sindaco - tra cui la sostituzione dei serramenti della casa di riposo, del municipio, del teatro La Fabbrica e di altri stabili, interventi di sostituzione caldaie con altre ad alto rendimento, sostituzione impianti di illuminazione energivori con altri a led. Tali opere hanno consentito notevoli risparmi sulle spese di gestione ordinaria. Da poco abbiamo ultimato anche la realizzazione di due importanti impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, installati sulla copertura del palazzo municipale (composto da 86 moduli monocristallini ad alta efficienza) e della scuola Bagnolini (126 moduli)”.

“I due impianti – si legge ancora nella nota - già funzionanti e collegati alla rete, hanno potenzialità di 35,26 Kwh per quanto riguarda il palazzo municipale e di 51,66 Kwh per la scuola Bagnolini, con una produzione annua teorica di energia rispettivamente pari a 37.865 Kw e 55.427 Kw. La produzione sarà in grado di soddisfare i consumi storici degli edifici che si sono attestati a 31.650 Kw per il palazzo municipale ed a 45.400 Kw per la scuola, consentendo altresì di immettere in rete e vendere ad Enel l’energia eccedente per circa 16.242 Kw”.

“Il nostro impegno non si fermerà sicuramente qui. A breve si affiancheranno altri importanti interventi dei quali sarà nostra cura aggiornarvi. Inoltre – sottolineano dall’amministrazione - dopo parecchio lavoro, in collaborazione con l’Unione dei Comuni, abbiamo ottenuto un ingente finanziamento che ci permetterà di costituire una importante comunità energetica, efficiente e sostenibile, che vedrà la partecipazione di altri comuni, aziende e cittadini. Il procedimento sarà molto articolato e complesso e lo condivideremo in incontri pubblici, sempre con la costante attenzione che poniamo nel cercare di fare l’interesse dell’intera comunità di Villadossola”.