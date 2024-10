Comunità energetica a Villa, il Pd contro la maggioranza: "Quando la proponevamo noi ci davano degli incompetenti"

Care Concittadine e Cari Concittadini di Villadossola, nei giorni scorsi sui siti e nelle pagine ossolane dei giornali è apparso un articolo dal titolo: "Nasce la Comunità energetica di Villa. Attivi gli impianti fotovoltaici del Comune". Mentre ci si rallegra del comunicato dell'Amministrazione Toscani, corre l'obbligo di rammentare che durante l'assemblea preelettorale svoltasi al Villaggio Sisma, in data 5 aprile 2023, e nel corso del consiglio comunale di inizio consilialiatura, il vice sindaco Romeggio, ha reiteratamente tacciato di "ignoranza ed evidente incompetenza" il capogruppo di Uniti per Villa, Mauro Ferrari, che in campagna elettorale aveva, con pervicacia, caldeggiato l'opportunità di attivare le procedure per addivenire alla creazione di una comunità energetica per favorire i cittadini di Villa.

In conseguenza di quanto si sta attualmente sbandierando come un successo proposto da parte della giunta Toscani, sorgono due dubbi : o gli esponenti di Uniti per Villa non erano "ignoranti e incompetenti" oppure (parafrasando una frase del deputato Roberto Giachetti...) qualcuno ha la faccia come il...bronzo! A voi, Care Concittadine e Cari Concittadini, la scelta!

Il Gruppo Consiliare

Uniti per Villa