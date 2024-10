Alla Prateria sci club e stazioni sciistiche alla Giornata degli sport invernali

Un vero e proprio expo dedicato alla montagna e allo sci in tutte le sue declinazioni: sabato la Prateria a Domodossola ha ospitato la Giornata degli sport invernali dove sci club, scuole sci, stazioni sciistiche e operatori commerciali hanno presentato le proprie attività e le novità per la stagione 2024/2025 ormai alle porte. Una festa che ha richiamato moltissimi appassionati, tra cui numerosi bambini e ragazzini che praticano lo sci nelle nostre vallate.



"Gli sport invernali sono importanti perché consentono ai ragazzi che vivono in montagna una delle poche opportunità di praticare attività fisica durante la stagione invernale - hanno spiegato il presidente della Fisi Vco Luca Mantovani e il suo vice Alessandro Ciapponi - per molti di loro lo sport costituisce una grande opportunità di crescita e formazione professionale grazie alla quale si potrà dare continuità e sviluppo alle attività imprenditoriali dei nostri territori legati alla montagna".



Per questo motivo la Fisi Vco ha presentato un progetto, illustrato nel corso della manifestazione di sabato, per sostenere le attività agonistiche degli sport invernali nel Verbano Cusio Ossola. Progetto che coinvolgerà una platea di 400 atleti, tra sci alpino, sci nordico, sci alpinismo e snowboard.



"Lo sci è un sport costoso e risulta sempre più difficile da parte delle famiglie sostenerne i costi, così molti atleti abbandonano l'agonismo intorno ai 14 anni, quando è previsto il salto di categoria" ha spiegato il presidente della Fisi Luca Mantovani.



Per questo motivo è stato studiato un progetto che si articola su tre linee di intervento: "Avviare i giovani agli sport invernali, aiutandoli a sostenerne parte dei costi, sostenere i giovani atleti mediante borse di studio e garantire adeguata sicurezza sostenendo i club nell'acquisto di attrezzature per la sicurezza" ha spiegato il vice presidente della Fisi Alessandro Ciapponi. "Tale progetto - ha proseguito - sarà attuato tramite il bando Fourfounding della Fondazione Comunitaria del Vco e il sostegno di enti tra cui la Regione Piemonte, i comuni di Verbania, Domodossola, Omegna".



Presente il sottosegretario alla presidenza della Regione Alberto Preioni, ha ribadito l'importanza anche del contributo da 70 milioni alle stazioni sciistiche "molte delle quali nel territorio del Vco - ha detto - e che a differenza di altre regioni vedono principalmente l'impegno dei privati e solo marginalmente dell'ente pubblico. Lo sci ha costi elevati, soprattutto quello a livello agonistico, ed è giusto supportare le famiglie degli atleti".

Dello stesso avviso il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi che ha confermato che il Comune sarà a fianco della Fisi: "Saremo presenti nel sostenere questa iniziativa - ha detto Pizzi - perché lo sport è anche e soprattutto educazione ai valori".



Il progetto Fisi vuole frenare la costante riduzione del numero degli atleti che praticano gli sport agonistici di montagna: "Questi giovani sono le generazioni alle quali affideremo in futuro il compito di mantenere, gestire e sviluppare i nostri territori montani, ma essi necessitano di aiuti diretti ed incentivi" hanno concluso Mantovani e Ciapponi. Oltre al sostegno da parte degli enti pubblici sarà attivata una raccolta fondi, tramite diverse iniziative, per finanziare le diverse azioni previste.