Ripartono gli incontri degli "Amici di Anna e Simeone" all'oratorio di Domodossola

Sono ripresi dopo la pausa estiva all'oratorio Sacro Cuore di Domodossola, con grande successo, gli incontri per over 60 del gruppo Amici di Anna e Simeone. Dopo il primo tenutosi il 2 ottobre, nel quale i partecipanti sono stati una quarantina, il secondo è in programma oggi 23 ottobre alle 15.00.

È un'iniziativa nata due anni fa da un gruppo di volontari, legato alla parrocchia. Si tratta di incontri pomeridiani della durata di due ore, con momenti di ritrovo per gli anziani, per combattere la solitudine attraverso la musica, il ballo, piccoli laboratori, approfondimenti culturali, la condivisione di esperienze e un piccolo spazio dedicato alla spiritualità curato da don Giuseppe Ottina.

Il gruppo prende il nome dei due anziani che, come si narra nel vangelo, dedicavano le proprie giornate alla preghiera e al servizio nel tempio. Sono le figure della bellezza e della vecchiaia quando non vive nel ricordo del passato, ma nella speranza dell’incontro. Gli amici di Anna e Simeone si ritroveranno poi ancora per quest'anno poi il 6 novembre, il 4 dicembre e il 18 dicembre, sempre a partire dalle 15.00. Poi con il nuovo anno altri appuntamenti. Coordinatrice dei volontari e fondatrice del gruppo è Chiara Ferrari, ex insegnante di scuola primaria.