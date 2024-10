Avviato il recupero della rocca medievale di Vogogna

Hanno ufficialmente preso il via i lavori di recupero dell’antica rocca medievale di Vogogna, uno dei tesori storici conservati nel borgo ossolano. Il progetto è finanziato e promosso dal ministero della cultura, che ha stanziato 1 milione e 800mila euro per i lavori di ripristino conservativo e restauro della rocca; i fondi sono interamente gestiti dalla Soprintendenza, che si sta occupando di tutti gli interventi necessari al restauro.

“Nelle scorse settimane – spiega il sindaco Fausto Dotta – sono stati eseguiti alcuni lavori preliminari come la pulizia e lo sfalcio. Nel mese di settembre, poi, si sono conclusi i sondaggi archeologici e strutturali, che sono stati eseguiti dalla società Pandora Archeologia Srl: sono stati effettuati degli scavi in nove diversi punti della struttura”.

“Sono ora in programma – conclude il primo cittadino – i rilievi, fondamentali per capire quali interventi strutturali saranno necessari per completare il restauro”. L’inizio dei lavori è previsto, presumibilmente, per la prossima primavera.