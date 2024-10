Francesca Lovatelli è la nuova direttrice di Identity Style

La società Easywork Italia S.r.l., sotto la guida del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pasquero, ha annunciato un'importante novità per la testata giornalistica Identity Style. La direzione della rivista sarà ora affidata a Francesca Lovatelli, una firma nota e autorevole nel panorama editoriale italiano.



Questa decisione segna una nuova fase strategica per l'azienda, riflettendo il desiderio di Easywork Italia di evolversi in linea con i cambiamenti del mercato editoriale. La nomina di Francesca Lovatelli rappresenta un chiaro segnale di continuità e innovazione, con l'obiettivo di consolidare e ampliare l'influenza di Identity Style.



Marco Sutter e Francesca Carminati, rispettivamente Direttore Responsabile e Direttore Editoriale, lasciano i loro ruoli. Identity Style oggi è un punto di riferimento nel settore.



Con questa nuova leadership, Easywork Italia è pronta a intraprendere un percorso di crescita e sviluppo, continuando a offrire contenuti di qualità ai suoi lettori. La visione di Francesca Lovatelli promette di portare freschezza e nuovi spunti alla testata, mantenendo alti gli standard giornalistici.