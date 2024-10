"Contakids" torna in biblioteca con nuovi giochi per bambini e genitori

Dopo il successo del primo appuntamento di settembre, “Contakids” torna alla biblioteca Contini di Domodossola con un nuovo incontro, in programma sabato 26 ottobre alle 15.30.

Sotto la guida esperta di Anna Fascendini, il Contakids farà sperimentare a genitori e bambini un nuovo modo per stare in relazione, senza ruoli predefiniti, ma lasciandosi sorprendere dal gioco, aumentando la fiducia reciproca e trovando così una forma più profonda di comunicazione. Sarà una occasione divertirsi insieme: saltando, correndo, rotolando, strisciando, ballando.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Ciss Ossola e il Centro per la famiglia, è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e si inserisce nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

L’attività è indicata per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un genitore. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324 242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.