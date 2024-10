Tre patenti ritirate dalla Polizia nello scorso fine settimana

Nel corso del fine settimana, la Questura di Verbania ha organizzato controlli straordinari del territorio con l'ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

I controlli sono stati svolti in particolare a Stresa e a Domodossola, nei luoghi maggiormente frequentati. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo sulle arterie principali in ingresso ed in uscita dalla provincia. Solo con l'ausilio del Reparto prevenzione crimine di Torino sono state controllate circa 200 persone e 90 veicoli nelle giornate di venerdì e sabato. Controllati anche diversi esercizi pubblici della provincia.

Le pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Verbania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Omegna, nell'ordinaria attività di controllo del territorio hanno controllato circa 500 persone di cui 80 stranieri e 130 veicoli. Sono state elevate diverse sanzioni al codice della strada per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, infatti a 3 persone è stata ritirata la patente di guida.

Una di queste, mettendosi alla guida in orario notturno, ha inoltre provocato un incidente stradale, motivo per il quale, oltre al ritiro del documento di guida, è stato altresì posto sotto sequestro amministrativo anche il veicolo.