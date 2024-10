"Uniti per Villa" chiede un confronto con il Gruppo Beltrame ma dopo un mese non ottiene risposte

In data 20.09.2024, abbiamo inviato all’attenzione del Gruppo Beltrame (con una Pec regolarmente recapitata) la richiesta di incontro che trovate sotto riportata. Tale richiesta era stata inviata “per conoscenza” anche all’Unione Industriali del Vco.

A tale missiva non è stato dato alcun riscontro. Si poteva almeno rispondere con una lettera di diniego. Spiace considerare che gli attuali vertici del Gruppo Beltrame dimostrino poca sensibilità alle istanze di rappresentanti della popolazione. Ci si potrà rispondere che intendono rapportarsi solo con la “maggioranza”! E’ una giustificazione più che legittima. Peraltro, com’è ampiamente riconosciuto, le “maggioranze” cambiano e gli strumenti giuridico/amministrativi, prerogativa dell’attuale legislazione, consentono anche alle ”minoranze” di “condizionare” le scelte di qualsivoglia organizzazione che operi sul territorio del Comune. In particolare quando le scelte hanno una ricaduta importantissima sul territorio di Villadossola.

Attenzione: Uniti per Villa non ha alcuna intenzione di ricattare nessuno! Si evidenzia solamente che la scarsa attenzione posta nei confronti della richiesta (sotto riportata), non depone favorevolmente nei confronti di un’ imprenditoria che dimostra poca attenzione alle preoccupazioni delle persone, e che ritiene di poter tacitare la sensibilità della cittadinanza erogando un milione di euro, al Comune di Villadossola, per un intervento di consolidamento strutturale che comunque avrebbe dovuto approntare per gli scopi che si prefigge. Infine ci si domanda cosa ci sia di vero nelle “voci regionali” che ventilano la possibilità della costruzione di un impianto per la produzione di idrogeno nell’area ex Sisma ( oltre all’impianto fotovoltaico). Anche di questo avremmo voluto parlare con i vertici del Gruppo Beltrame… ma non ce n’è stata data la possibilità. Pazienza…

Il Gruppo Consiliare Uniti per Villa

Lettera inviata il 20.09.2024 al Gruppo Beltrame

Oggetto : richiesta di incontro.

In data 22.03.2023, presso i locali della Centrale Idroelettrica di Montecrestese, su invito di Alberto Beltrame, è avvenuto un incontro che aveva come argomento significativo l’intervento previsto per l’area di Villadossola su cui sorgeva lo stabilimento siderurgico ora smantellato.

In quell’occasione si erano valutate le ricadute che l’intervento da Voi prospettato sull’intera area, avrebbero comportato per la città di Villadossola.

Era da poco stato deciso, da parte delle SS.LL., il contributo di oltre un milione di Euro a favore dell’Amministrazione Comunale di Villadossola per un intervento di consolidamento di parte della struttura muraria connessa all’area in questione con la possibilità di ricavare dei parcheggi pubblici e una ipotetica pista ciclabile.

Nell’occasione di incontro si era evidenziata, da parte nostra, la necessità di riconoscere un concreto e duraturo riscontro alla cittadinanza di Villadossola che, nel tempo, aveva contribuito in maniera sostanziale alla fortuna del Gruppo Beltrame sia in termini di forza lavoro che di vite umane.

Per tale motivo si era ipotizzato che una parte degli utili che l’impianto fotovoltaico da Voi ipotizzato, potesse avere una ricaduta sulla città, magari con la possibile partecipazione all’attivazione di una Comunità energetica, nelle forme e nelle possibilità che la legislazione consente.

Dopo un anno e mezzo da quell’incontro, e dopo che l’area è stata quasi del tutto smantellata, ci si permette di chiedere un incontro con le SS.LL. per considerare quali prospettive si possono ipotizzare per il futuro prossimo e remoto.

Siamo a conoscenza delle iniziative solidaristiche che la Vostra azienda ha contribuito, nel tempo, a sostenere, progettare, ed attuare nella zona di Vicenza che accoglie la Vostra struttura primaria. In questo caso non si chiede un investimento a “fondo perduto”, ma un’azione destinata a rimanere attiva consentendo di migliorare le condizioni complessive di Villadossola, dei suoi servizi, e dei suoi cittadini.

In attesa di cortese riscontro, è gradita l’occasione per distintamente salutare.

Il Gruppo Consiliare Uniti per Villa