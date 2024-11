Maltempo, ottobre record per Ornavasso: 905 millimetri di pioggia

Il mese di ottobre per Ornavasso si chiuderà col record di 905 millimetri di pioggia, 279 dei quali in questi ultimi tre giorni di precipitazioni che hanno toccato anche l’Ossola. Portanto per la cittadina walser il totale annuo a 3061 millimetri. Lo scrive Meteo Live Vco analizzando i dati che dicono anche che l’ottobre 2000, dice Meteo Live Vco, fu più piovoso dell’ottobre 2024 ma registrò temperature più basse e quindi vide neve a quote più basse delle attuali poiché attualmente lo zero termino si trova ancora a 3 mila metri.

La confinante Gravellona Toce ha visto cadere 714 millimetri di pioggia, 220 tra venerdì e domenica scorsi, con un totale annuo che tocca i 3430 millimetri.

Poco meno Baveno,che raggiungerà i 3032 millimetri per quest’anno.

Meteo Live Vco dice anche che, di questo passo, Domodossola potrebbe toccare i 2332 millimetri di pioggia entro il 31 dicembre, tanti quanti ne caddero nel 1951. Il record, la città lo toccò nel 1872 con 2900 millimetri.