TT.Ossola 2000: una vittoria, un pari e quattro sconfitte

Terza giornata di campionato per il Tt Ossola2000: le squadre ossolane registrano una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Nel derby di D3 Junior-Senior, i giovani dominano gli adulti con un netto 5 a 1.

I risultati:

B2 Balabiott perde 5/3 contro la forte squadra di Milano fatta per vincere il campionato, con due punti di Kalem Amine e uno di Rigotti Luca, mentre Berti Mirko non riesce a far sue gli incontri nonostante una buona prova.

C1 Mokavit perde 5/0 contro la capolista Moncalieri con la nostra formazione composta da Ceciliato Elio, Mattia Delai infortunato e il giovane Mocellini Federico a sostituire gli assenti Visconti e Constantinescu.

C2 Terminus vince 5/4 con Regaldi Novara che può essere già sfida salvezza, grazie ai tre punti di Daniele Stefano e al punto a testa di Calella Marco e Loforese Romeo.

D1 Balabiott pareggia 3/3 contro la formazione tutta al femminile del Novara, con due punti di Vesci Federico e al punto di Dossena Giuseppe, mentre Pedroli Wladimir incappa in una giornata no.

D2 Giulini Rubinetteria perde 5/1 con la forte ed esperta squadra di Oleggio con punto della bandiera di Giulini Riccardo, mentre Poletti Emil e Talato Valter restano a secco.

D2 Mulino S.Giorgio perde 5/1 con Regaldi Novara in una partita comunque molto equilibrata, punto della bandiera di Martelletti Paolo mentre Bertagna Eugenio e De Luca Nicolo restano al palo.

D3 derby tra le due formazioni Junior-Senior, con i giovani che strapazzano gli adulti battendoli 5/1 con due punti a testa per Zaretti Lorenzo e Ferrari Filippo e un punto di Cresci Martin, mentre per i grandi punto di Storni Michele, restano a zero Cupelli Stefano e Vigna Michele.