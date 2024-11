Il taser per la polizia municipale: se ne parla in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Domodossola è convocato, per una sessione ordinaria, per mercoledì 6 novembre alle 21.00, nella sala storica del municipio.

Il sindaco Lucio Pizzi, gli assessori e i consiglieri discuteranno quattro punti all’ordine del giorno. Il primo è una variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2024-2025-2026.

A seguire si discuterà sulla presa d’atto e sull’adozione degli elaborati della proposta di progetto preliminare della variante strutturale aggiornati in seguito ad approfondimenti introdotti nel regolamento regionale. È prevista poi l’approvazione del regolamento per la dotazione di un’arma ad impulsi elettrici per gli agenti della polizia locale. Infine, una mozione del gruppo consiliare della Lega sul tema dell’adesione alla comunità di lavoro Regio Insubrica.