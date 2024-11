Basket, turno infrasettimanale per Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma

Non conosce soste anche il campionato di Dr1, che ha ritmi quasi da Eurolega. Dopo il derby di domenica, tirato e giocato di fronte ad una splendida cornice di pubblico, tornano sul parquet Findomo Pediacooph24 e Paracchini Expo Foma.

Domani sera i granata affrontano Paruzzaro. "Avversaria ostica per tradizione: noi siamo in un ottimo momento, con quattro vittorie di fila ed il secondo posto in classifica con una partita da recuperare. Abbiamo qualche problema fisico, con Cerutti out, ma sono certo che arriverà uno sforzo collettivo per provare a continuare nella marcia vincente'' le parole del presidente ossolano Nicola Guerra.

Gioca al Palabagnella invece la Paracchini Expo Foma: Fulgor che venerdi alle 21 attende Rivarolo, una delle big del girone. "A Domodossola siamo stati molto bravi, in condizioni non ottimali vista l'assenza di Bellarosa che venerdì torna a disposizione. Rivarolo è forte, ma noi in casa giochiamo meglio: obiettivo aumentare il ritmro, farli correre e poi vedremo'' l'analisi di coach Verri.