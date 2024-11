Con Csvnet Piemonte un corso dedicato alle onlus

Il Codice del Terzo Settore (Cts) dispone che la disciplina relativa alle Onlus sarà definitivamente abrogata. Ciò avverrà a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la Commissione europea avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale del terzo settore.

Pertanto, le Onlus, sebbene abbiano ancora tempo, dovranno valutare con attenzione se entrare a far parte degli enti del terzo settore (Ets), iscrivendosi al Runts – Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore e, nel caso, individuare la tipologia di Ets più idonea in cui trasformarsi.

CSVnet Piemonte Ets organizza un ciclo d’incontri gratuiti on line; i laboratori offriranno alle Onlus le informazioni relative alla forma giuridica da adottare, al procedimento di iscrizione al Runts, agli adempimenti da assolvere e le scadenze. Si affronteranno in particolare i temi di adeguamento statutario e tempistiche, aspetti fiscali, 5 per mille, agevolazioni e obblighi, eventuale devoluzione del patrimonio.

L’ultimo incontro è in programma sabato 9 novembre dalle 10.00 alle 12.00 in via telematica. Gli incontro sono tenuti da un esperto in normativa del terzo settore e da dottori commercialisti di CSVnet Piemonte.