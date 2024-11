Capella Musicale del Calvario, rimandato il concerto dell’Eisenrose Trio

Era in programma per domenica 10 novembre il nuovo appuntamento con la rassegna “Concerti d’autunno 2024” organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Il concerto è però stato rinviato a data da destinarsi a causa dell'indisposizione di uno degli artisti che avrebbero dovuto esibirsi.

Ancora da fissare, dunque, la nuova data per il concerto dell’Eisenrose Trio, composto da Federica Napoletani, soprano, Angela Hyun Jung Oh, mezzosoprano, ed Enzo Sartori al pianoforte. Il programma prevede musiche per voci e pianoforte di Johannes Brahms, Franz Schubert e Felix Mendelssohn Bartholdy.