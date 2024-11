Federalberghi in lutto: mancato nella notte il presidente Gian Maria Vincenzi

Città e imprenditoria turistica in lutto per la morte, nella notte, di Gian Maria Vincenzi, 68 anni, presidente di Federalberghi Novara e Verbania Cusio Ossola dal 2006 quand’era succeduto a Dario Cattaneo. Dal 1979 al 2019 aveva gestito l’hotel Vila Aurora di Intra. Attivo nella vita pubblica verbanese, è stato presidente del consiglio di circoscrizione Verbania Est dal 1999 al 2009 quando s’era candidato in una lista civica a sostegno di Marco Zacchera del quale è stato assessore al Commercio e al Turismo fino al 2013.

Chiusa la parentesi politico-amministrativa ha proseguito l’impegno in Federalberghi anche dopo la cessione dell’attività. Fino all’ultimo ha sostenuto la necessità di destagionalizzare l’attività turistica. Nell’incontro con i candidati alle politiche 2022, organizzato da Unione Industriale, aveva sollecitato provvedimenti fiscali che consentissero agli albergatori di reggere alla concorrenza svizzera che garantiva agli addetti migliori condizioni retributive.

Domani alle 17, nella chiesa parrocchiale di Zoverallo, la recita del rosario, lunedì alle 15, sempre a Zoverallo, i funerali. Vincenzi è sempre stato legato alla frazione di cui era originario. Un attaccamento che l’aveva spinto a candidarsi alla circoscrizione di Verbania Est della quale, prima di diventare presidente, era stato vice.