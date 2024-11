L'emozionante incontro tra una maestra e i suoi alunni, 50 anni dopo

Sono trascorsi molti anni, ma l’affetto che li lega non è mai cambiato: alcune settimane fa, un gruppo di ex alunni della scuola elementare di Calice ha potuto reincontrare la propria maestra, Graziella Rizzi, quasi 50 anni dopo averla incontrata per la prima volta tra i banchi di scuola.

“Era il 1976 quando un piccolo gruppo di bambini varcava la soglia della scuola elementare di Calice – raccontano gli ex alunni -. Ad accoglierli una giovane maestra con gli occhi gentili. La classe era piccola, una decina di bambini, ma l’affiatamento è sempre stato grande”.

“Per questo – proseguono – quei bambini, ora con qualche capello bianco e i primi acciacchi, si sono riuniti per riabbracciare la maestra che ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Abbiamo raccolto fotografie, quaderni, disegni, pensieri in un piccolo album. La maestra, felice ed emozionata, ci ha stupito raccontandoci tantissimi episodi di quei 5 anni. Ricorda tutto: le nostre attitudini, i nostri sogni, il nostro carattere, i nostri difetti, addirittura i contenuti di alcuni nostri temi. Non è mancato un momento di grande commozione ricordando i nostri due compagni Giuseppe e Davide “andati avanti” troppo presto”.

Un momento, dunque, di grande emozione per quei bambini ormai diventati adulti che, nonostante il tempo che passa, continuano a conservare i ricordi che li legano l’uno con l’altro e, soprattutto, alla maestra Graziella. “L’intenzione è quella di incontrarci ancora e di organizzare poi qualcosa di bello nel 2026 per l’anniversario dei 50 anni dalla prima elementare”.