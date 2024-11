A Stresa l'assemblea pubblica di Unione Industriale del Vco

Giovedì 14 novembre, all’hotel Regina Palace di Stresa, si terrà “Missione sviluppo e competitività”, l’assemblea pubblica di Unione Industriale del Vco, tradizionale appuntamento per gli imprenditori associati e importante momento di dialogo e di confronto, al quale parteciperanno relatori di livello, appartenenti al mondo politico, economico e industriale. Come anticipato dal titolo dell’assemblea, ci si focalizzerà sul tema dello sviluppo produttivo e sugli strumenti disponibili per accrescere la competitività del sistema imprenditoriale.

L’evento avrà inizio alle ore 16.00, con i saluti istituzionali di benvenuto; seguiranno la relazione di Michele Setaro, presidente di UiVco e quella dell’assessore allo sviluppo delle attività produttive di regione Piemonte, Andrea Tronzano. Per gli imprenditori e le autorità presenti, sarà poi la volta di ascoltare l’intervento di Domenico De Angelis, condirettore generale del gruppo Banco Bpm, di Giorgio Marsiaj, delegato del presidente di Confindustria per l’aerospazio e di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e special advisor di Confindustria con delega all’autonomia stretegica europea, piano Mattei e competitività. Le conclusioni saranno curate da Lara Ponti, vicepresidente di Confindustria alla transizione ecologica e agli obiettivi Esg.