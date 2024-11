Dolcemente complicate, il musical benefico in scena a La Fabbrica

Un musical originale dedicato alle donne e contro la violenza sulle donne, che racconta le vicende della protagonista, Anna, affrontando con leggerezza le varie fasi della sua vita, anche quella in cui incontra un fidanzato violento.

Un musical, recitato e cantato, con uno scopo benefico in quanto tutti i proventi saranno devoluti a Ossola Amica dell'Ugi e Terradonna. "Dolcemente complicate" sarà in scena sabato 23 novembre alle 20.45 al teatro La Fabbrica, organizzato dall'associazione Gente del Sud e messo in scena da Koks Company.

L'evento è stato presentato ufficialmente in sala stampa alla Fabbrica lunedì pomeriggio: "La nostra associazione propone spettacoli a scopo benefico e con temi sociali - racconta Giovanni Rondinelli, presidente dell'associazione - proprio recentemente abbiamo portato in scena uno spettacolo sul tema del bullismo grazie al quale abbiamo donato 4500 euro all'associazione Amici dell'oncologia. Oggi a Villadossola porponiamo questo musical che tocca un tema molto attuale".

"Il musical è un'opera originale e riflessiva - spiega Federica Rondinelli che è anche attrice - scritta da Elena Colombo anche sulla base di esperienze personali. E' divertente, c'è musica, ballo, ma serve anche per riflettere". Lo spettacolo, dopo i saluti istituzionali, sarà aperto da un momento proposto dall'associazione TNT, Teatro Nuovi Talenti.

I proventi dunque saranno devoluti alle due associazioni: "Utilizzeremo i fondi raccolti con lo spettacolo per finanziare l'attività del personale medico presso la stanza riabilitativa a Torino che si occupa dei bambini malati di tumore - ha spiegato Damiano Bassi di Ossola Amica dell'Ugi - l'Ugi è vicina non solo ai bambini ma anche alle loro mamme che vivono in ospedale per accudirli, garantendo anche supporto morale e offrendo piccolo piaceri come l'estetista o la parrucchiera".

"Noi di Terradonna stiamo portando avanti numerosi progetti - ha spiegato Simona Pedroli - molti dei quali rivolti alle scuole per sensibilizzare sul tema della parità e della violenza sulle donna, creando rete e lavorando anche con altre associazioni". I biglietti per lo spettacolo, a offerta minima di 20 euro, sono prenotabili chiamando il numero 340/9963315 per la zona Verbania e Cusio, e 346/7499771 per la zona Ossola.