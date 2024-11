Con La Bitta i Death Cafè a Casa don Gianni

Tornano glia appuntamenti con i “Death Cafè”, promossi dalla cooperativa La Bitta nell’ambito del progetto Pallium. Il prossimo incontro è in programma per venerdì 15 novembre alle 17.00 a Casa Don Gianni a Domodossola. Un’occasione per chiacchierare e confrontarsi, affiancati dalla psicologa e tanatologa Francesca Oliva, sul tema della morte, del lutto, della cura, dell’ascolto, dell'attenzione all'altro, dell'amore e della fatica che una relazione di cura può comportare.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione tramite una mail all’indirizzo pallium@cooplabitta.it.