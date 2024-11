Linea Domodossola-Milano: Trenord ipotizza il cambio di capolinea da Centrale a Garibaldi

Nuovi cambiamenti in arrivo, dopo un lungo periodo di lavori e modifiche alla viabilità, sulla linea ferroviaria Domodossola-Milano.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, infatti, Trenord è al lavoro su un nuovo piano strategico – che sarà presentato nel corso di una riunione con Rfi e Ferrovienord a Palazzo Lombardia – volto al decongestionamento della stazione Centrale di Milano.

L’ipotesi, per quanto riguarda la linea Domodossola-Milano, è quella di modificare il capolinea: non più Centrale, ma la stazione Porta Garibaldi. Nonostante manchi ancora l’ufficialità, secondo Il Giorno i treni RegioExpress modificheranno dunque il loro percorso: una decisione che potrebbe causare non pochi problemi ai passeggeri, soprattutto per quanto riguarda le coincidenze con le linee ad alta velocità. Nella stazione Garibaldi si potrà comunque contare sugli interscambi con la metropolitana della linea M2 e della nuova M5 e con altre linee regionali, suburbane e con il passante ferroviario.

Le modifiche alla linea potrebbero entrare in vigore a partire dalla prossima estate