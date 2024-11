E' tempo di Open Day per le scuole medie ossolane: gli istituti scolastici aprono le proprie porte per far conoscere ai bambini che inizieranno, il prossimo anno, la classe prima della scuola secondaria di primo grado. Sarà l'occasione per conoscere gli ambienti, l'offerta didattica, gli insegnanti e le diverse attività, sempre più innovative e moderne, proposte dalle scuole.

Sarà l'Istituto Comprensivo F.lli Casetti a proporre per la sede principale di Preglia il primo Open Day già sabato 16 novembre dalle 9.30 alle 11.30. Ve ne sarà poi un altro mercoledì 15 gennaio dalle 17.30 alle 18.30. Alle Casetti l'offerta formativa comprende, tra l'altro, didattica per ambienti di apprendimento, laboratori, progetti e la scelta tra tempo normale da 30 ore settimanali e tempo prolungato da 35 ore settimanali. Alla scuola media Floreanini di Domodossola gli incontri scuola-famiglia saranno mercoledì 4 dicembre alle ore 17 e mercoledì 15 gennaio alle ore 17 presso l'aula Magna di Via Terracini.

In quella occasione il dirigente scolastico e i docenti presenteranno l'offerta formativa della scuola. L'Open Day sarà invece sabato 30 novembre dalle 10 alle 12 in entrambe le sedi di via Giovanni XXIII e via Ceretti e sarà possibile visitare la scuola. Le Floreanini offrono due indirizzi: il musicale e il progetto "Stra"ordinario. All'Istituto Comprensivo Bagnolini due gli open day in programma: sabato 14 dicembre dalle 10 alle 12 presso la sede centrale di Villadossola e mercoledì 11 dicembre dalle 17 alle 19 nei plessi di Pieve Vergonte e Vanzone.

L'IC Bagnolini propone la didattica per ambienti di apprendimento, laboratori pomeridiani, Language Challenge, attività di stem e robotica. L'istituto comprensivo Valtoce, con la sede centrale di Vogogna e i plessi di Mergozzo e Ornavasso, ha organizzato l'Open Day per lunedì 18 novembre dalle 18 alle 19.30. L'istituto offre una didattica inclusiva e laboratoriali, dando la possibilità agli alunni con difficoltà nella letto-scrittura di esprimersi e imparare anche con modalità diverse attraverso le immagini e il lavoro con i media audiovisivi. L'Istituto ha l'accreditamento alla mobilità Erasmus e offre un piano di internazionalizzazione con potenziamento della lingua inglese e attività CLIL a Vogogna.

Il prossimo anno scolastico partirà un gruppo di alunni per una mobilità di gruppo all'estero. Sono previsti anche i laboratori di Astrofisica e Astronomia e attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze di base. Infine a Domodossola il Rosmini Interational Campus, scuola paritaria, ha organizzato l'open day per la scuola media il 23 novembre e il 14 dicembre alle ore 10. Sarà presentata l'offerta formativa della scuola, si potrà visitare la mostra fotografica "Un passo alla volta" con introduzione degli studenti e si potrà dialogare direttamente con i docenti e visitare gli spazi per la didattica e i laboratori.