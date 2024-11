Findomo Pediacooph24 sconfitta all'over time dall'Oleggio Junior Basket

Si ferma la striscia positiva della Findomo Pediacooph24. Ieri al Pala Raccagni i granata sono stati battuti all'over time dall'Oleggio Junior Basket. 92-86 per gli ospiti il finale di una partita bella, vibrante e combattuta, in cui le due squadre non hanno mai avuto un margine di vantaggio superiore ai 5 punti nei regolamentari. Domo è stata quasi sempre avanti, con le iniziative dei soliti Donaddio e Realini e di un Carusi tornato ad essere pimpante e brillante. Avrebbe avuto anche il tiro del successo sulla sirena la squadra di Fabbri, ma il ferro lo ha sputato. Poi nel prolungamento Oleggio ha avuto più freschezza e lucidità ed ha vinto grazie ad un solidissimo Thiam(23), a Radini e Brustia, rispettivamente 17 e 16 punti.

"Peccato, rimane un certo rammarico dopo questo epilogo: poteva finire diversamente - l'analisi del presidente Nicola Guerra - ma accettiamo il verdetto del parquet. Onore e merito ai nostri avversari, che hanno confermato quanto di buono si diceva sul loro conto. Noi abbiamo giocato una buona partita e credo che alla lunga anche le assenze di Cerutti, Maglio e Maestrone abbiano inciso. Ora speriamo di recuperarli, anche perchè avremo il recupero a Borgomanero e la trasferta a Novara"