Sarà presto accessibile il laghetto dell'aria di Beura

Sono trascorsi due mesi e il laghetto dell’aria di Beura Cardezza è ancora tagliato fuori per il perdurare dell’ordinanza sindacale firmata dopo il cedimento di una piccola parte dalla volta di uno dei ponti che sorregge la linea ferroviaria Domodossola-Milano.

Una situazione di pericolo che è stata subito sistemata ma le Ferrovie non hanno ancora comunicato al Comune che il pericolo è cessato. In municipio a Beura sperano che la situazione si risolva in pochi giorni.

Il sindaco, Davide Carigi è stato costretto ma fare l’ordinanza che vieta il transito sulla strada e sul sentiero che portano al Laghetto. Ora, Carigi dice che ‘’le Ferrovie hanno fatto sapere che entro venerdì ultimeranno l’intervento di messa in sicurezza. A quel punto, quando riceverò una comunicazione, revocherà l’ordinanza’’ .

La zona del Laghetto è tagliato fuori da due mesi e questo crea disagio per i titolari del circolo (che conta quasi 500 soci) che ‘lavora’ grazie alle presenza di pescatori, famiglia e appassionati che vogliono trascorrere un po’ di relax all'aria aperta.