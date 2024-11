"The tip of the iceberg": il nuovo film di Luca Costale racconta il bullismo

Mercoledì 20 novembre alle 21.00 il Cinema Corso di Domodossola riapre le porte per la proiezione di “The tip of the iceberg”, il nuovo film scritto e diretto da Luca Costale.

Si tratta di un cortometraggio, della durata di 20 minuti circa, che racconta quattro microstorie accomunate, ognuna a suo modo, dal tema del bullismo e del cyberbullismo. Il film vuole portare alla luce un tema – che si declina in diversi modi, come l’omofobia, il bodyshaming, la xenofobia, la violenza – che è sotto gli occhi di tutti ma che, purtroppo, le persone non vogliono vedere”, spiega Costale. “C’è tanto da raccontare, e non è stato facile racchiudere tuto in 20 minuti. Per questo ho voluto raccontare dei piccoli pezzi di vita, legati da un tema comune”.

Questa la trama del cortometraggio. Fine anni ’90: il giovane Max si trova tra le mani il suo primo computer e scopre il mondo nascosto di internet. La sua curiosità lo porterà in un viaggio nel lato più oscuro del web, che inizia ad utilizzare in modo sbagliato, diffondendo odio e pregiudizio. La sua storia si intreccia poi con quelle di altre quattro persone, rivelando gli effetti devastanti del cyberbullismo.

“La storia di Max non coinvolge direttamente gli altri personaggi – spiega il regista – ma è lui la punta dell’iceberg a cui fa riferimento il titolo. Perché le sue azioni si riflettono nelle vite altrui, dimostrando come chiunque possa fare del male al prossimo”.

Il film è carico di simbolismo: basti pensare che l’intera pellicola è priva di dialoghi, per simboleggiare il silenzio che da sempre avvolge queste tematiche. L’unica battuta presente nel film viene pronunciata da una bulla.

“The tip of the iceberg” è stato interamente girato sul territorio, tra Domodossola, Crevoladossola, Villadossola e Viganella. È scritto e diretto da Luca Costale e prodotto da Chapeau Films Italy di Verbania con lo stesso Costale, con il sostegno di Torino Piemonte Film Commission e il supporto logistico di Central Productions di Lugano.

Il cast è composto da Costale, Roberta Rovelli, Stefano Melloni, Elia Tedeschi e Ibrahima Kalik Cissè. La troupe è interamente del Vco, con la fotografia di Cristiano Aires e il makeup di Erika Franzoni. Gli effetti speciali sono a cura di Lorenzo Angeli.

La proiezione è dunque in programma per mercoledì 20 novembre. Saranno presenti, oltre al regista e alle autorità cittadine, gli studenti degli istituti Marconi Galletti Einaudi e Spezia di Domodossola – da alcuni anni impegnati nel progetto “Sbullizziamoci” – il Kiwanis Club, che presenta due nuovi prodotti editoriali, e la polizia di Stato, che interviene sul tema del bullismo. Il biglietto ha un costo di 10 euro: il ricavato sarà devoluto all’associazione culturale “LeGGittima Difesa”.

Per “The tip of the iceberg” e il suo regista Luca Costale è arrivata un’altra bellissima notizia: il film è candidato ai David di Donatello 2025 – il più prestigioso premio cinematografico italiano – nella sezione cortometraggi.