I primi fiocchi di neve in arrivo su tutto il Vco

Con l’inverno che è ufficialmente arrivato negli scorsi giorni, con le temperature che si sono sensibilmente abbassate, anche chi è in attesa delle prime nevicate sarà presto accontentato. Secondo le previsioni di Datameteo, infatti, su tutto il territorio della provincia del Vco la neve arriverà domani – giovedì 21 novembre – a partire dal primo pomeriggio.

I primi fiocchi di neve cadranno in particolare in Ossola: dopo una mattinata nuvolosa con temperature rigide, comprese tra -2 e 5 gradi, a partire dalle 15.00 circa sono attesi alcuni centimetri di neve, con temperature in ulteriore ribasso, fino ad arrivare ai -4 gradi nelle ore serali.

Più moderate, invece, le precipitazioni nei territori del Verbano e del Cusio, dove è previsto nevischio a partire dal tardo pomeriggio.