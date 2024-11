Arriva in Italia “Cartas de Calvino” della regista Esther Barroso Sosa con Monica Marziota, protagonista del docufilm, compositrice e interprete della colonna sonora originale “Se la vita fosse solo un libro”

Girato tra Roma, Sanremo e L’Avana, il documentario omaggio allo scrittore, è una produzione di Cubavision Internacional/Ecce Musica e sarà presentato nella rassegna Scoprir XII. Mostra di Cinema Iberoamericano dell’Instituto Cervantes sabato 23 novembre nella sala Cinecittà della Casa del Cinema di Roma e martedì 26 novembre a Palermo nello storico Cinema Rouge et Noir. Le attesissime proiezioni conteranno sulla presenza della regista, della protagonista e compositrice, del celebre doppiatore Andrea Mete che da voce a un giovane Italo Calvino, e di altri membri del cast, per un'esperienza che promette di essere indimenticabile per tutti gli amanti del cinema.



Per l’occasione l’album Se la vita fosse solo un libro – Cartas de Calvino original soundtrack, edito da Digital Records, sarà pubblicato su Spotify e tutte le principali piattaforme.



Sinossi del docufilm:

La cantante e compositrice italo-cubana Monica Marziota vuole rendere omaggio con la musica al suo scrittore preferito, Italo Calvino, ma le sue idee non riescono a prendere forma. Improvvisamente riceve nella sua casa a Roma alcune misteriose lettere, il cui mittente sembra essere lo stesso Calvino, nonostante l’artista sia nata nello stesso anno della morte dello scrittore. Potrebbe trattarsi di un delirio? Sogno o immaginazione, il fatto è che questi testi la stimolano a indagare il legame di Calvino con la sua città natale, Santiago de las Vegas, a Cuba. Solo seguendo questo percorso Monica riuscirà a concepire il brano musicale che ha cercato a lungo.



Proiezioni “Cartas de Calvino” ­- Scoprir XII. Mostra di Cinema Iberoamericano dell’Instituto Cervantes



Sabato 23 novembre 2024, ore 15.30

Casa del Cinema

Sala Cinecittà

Largo Marcello Mastroianni, 1

Roma



Martedì 26 nombre 2024, ore 15.30

Cinema Rouge et Noir

Piazza Verdi, 8

Palermo



Docufilm

Cartas de Calvino

Regista: Esther Barroso Sosa

Protagonista / Compositrice e interprete della colonna sonora: Monica Marziota

Produzione: Cubavision Internacional/ Ecce Musica – Associazione culturale “cento giovani”

[Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ww1dHErYuJ0&t=17s&ab_channel=EstherBarrosoSosa]



Colonna sonora:

Se la vita fosse solo un libro – Cartas de Calvino original soundtrack

Di Monica Marziota

Edita da Digital Records

Disponibile a partire da sabato 23 novembre su Spotify e tutte le principali piattaforme.

[Info sulla rassegna: https://cultura.cervantes.es/roma/it/scoprir-xii.-muestra-de-cine-iberoamericano/172861]