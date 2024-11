A Domodossola una mostra di modellismo statico

Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 novembre, i locali della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, in Via Teatro n. 1, si trasformeranno in una vetrina per gli appassionati di modellismo con la “Mostra di modellismo statico” organizzata dal gruppo Model Ossola 2024. La mostra, nata dalla passione condivisa dei membri di Model Domo 2024 e del Model Club V.C.O., raccoglierà più di 200 pezzi accuratamente realizzati, offrendo al pubblico un viaggio affascinante attraverso la storia dell’aeronautica militare, dai bombardieri storici fino alle riproduzioni più dettagliate di soldatini, navi e mezzi civili e militari.

Il gruppo Model Domo 2024, nato da un collettivo di modellisti ossolani e attivo in numerose mostre di modellismo a livello internazionale, ha anche partecipato ai Mondiali di Stresa, ottenendo un ampio riconoscimento per la qualità delle sue opere.

L’ingresso alla mostra è con offerta libera, che sarà devoluta alla Società di Mutuo Soccorso per il sostegno delle sue attività. Gli orari di apertura sono i seguenti: sabato 23 novembre, dalle 9:00 alle 12:20 e dalle 14:00 alle 19:00, e domenica 24 novembre, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00.