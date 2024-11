Cst Novara Vco a Torino per un convegno sull'amministrazione condivisa

Si è concluso il percorso formativo “A scuola di sussidiarietà. Laboratori di coprogettazione e coprogrammazione” promosso da Anci Piemonte, Centro Servizi per il Territorio Novara Vco e Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con il comune di Novara e il comune di Borgomanero, per promuovere la nascita e il consolidamento di una cultura dell’amministrazione condivisa e praticata. Ora l'appuntamento è con l’evento finale di restituzione degli esiti del corso che porrà un’ulteriore riflessione: “Partendo dalle buone prassi e dalle criticità emerse nelle esperienze di coprogrammazione e coprogettazione dei laboratori, quali competenze e quali condizioni occorrono affinché il processo di amministrazione condivisa possa avere successo?”.

Il convegno si svolgerà sabato 23 novembre dalle 11.00 alle 12.30 presso la Cupola geodetica in Piazza Castello a Torino, nella cornice di Anci Off – Il villaggio dei comuni italiani, la tre giorni di iniziative in occasione della 41esima Assemblea Nazionale di Anci.

Il convegno, moderato da Luciano Gallo, vedrà gli interventi di: Davide Gilardino, presidente Anci Piemonte; Marco Orlando, direttore Anci Piemonte; Carlo Teruzzi, presidente Cst Novara Vco; Gabriele Sepio, segretario generale Fondazione Terzius; Lorenza Violini, docente di diritto costituzionale e direttrice di Scuole di sussidiarietà; Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la sussidiarietà.