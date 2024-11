Montani: “Se il Nord tira tutto il Paese riparte"

“Se il Nord tira tutto il Paese riparte. Il risultato delle regionali in Emilia-Romagna ci indica in maniera chiara che dobbiamo riprendere la nostra via maestra. Noi siamo un partito radicato al Nord e in quelle terre esprimiamo fior di amministratori. E’ dunque necessario rimettere al centro dell’Agenda e del dibattito interno il tema che rappresenta il nostro dna. Le nuove competizioni elettorali e le riforme che saremo chiamati ad affrontare nell’ambito del centro destra, impongono oggi questa direzione”. Lo dichiara Enrico Montani, segretario provinciale Lega Vco, a sostegno dell’intervento del capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, a margine degli Stati generali della sanità del partito a Milano.