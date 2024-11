''Sui canoni al Vco ho chiesto un incontro urgente in Regione''

Tutto tace, per ora, sul ventilato taglio dei canoni idrici alla Provincia del Verbano Cusio Ossola. Allarme, ricordiamo, che era stato lanciato dall’ex parlamentare leghista Enrico Montani.

Dopo la riunione dei sindaci del Vco, che si sono schierati tutti contro quest’ipotesi, anche da Torino tutto tace. Dilenzio da parte di Carlo Riva Vercellotti, presidente di Fratelli d’Italia, il consigliere regionale che avrebbe ipotizzato la revisione della quota di canoni idrici da dare al Vco per ricavare compensazioni per la Valsesia. A lui ci eravamo rivolti per avere spiegazioni in merito. Non pervenuto!

Intanto sappiamo che il presidente della Provincia, Alessandro Lana, si sta muovendo.

Presidente quale danno avrebbe per la Provincia un taglio dei soldi dei canoni?

‘’Il danno sarebbe importante perché rischierebbe di far ricadere l'ente nell’ immobilismo del passato oltre a rischiare di non far quadrare il bilancio’’.

La proposta di un taglio arriva da un esponente di centrodestra e danneggia una provincia governata dal centrodestra: non è un autogol?

‘’Sappiamo che la politica ha vari livelli e non sempre questi hanno le stesse idee pur avendo la stessa area di riferimento. È successo anche in passato con il centrosinistra ma questo non è un tema che voglio utilizzare perché per me viene prima l'istituzione e l'ente Provincia. Quindi, come ho detto anche ai colleghi sindaci, non avrò alcun problema a contestare e contrastare chiunque nel centrodestra regionale volesse mettere mano alla legge 19, lo ripeto con chiarezza il territorio viene prima ed io sono il presidente di tutti i sindaci e come tale mi comporterò senza indugi’’

Che azioni farete per evitare il danno?

‘’Il primo passo per me irrinunciabile era convocare i sindaci e metterli a conoscenza della situazione, che non riguarda solo la possibile modifica della legge 19, ma i dati che a nostri uffici e al sottoscritto non tornano riguardo all'annualità 2024 ad oggi stimata in 7.5 milioni di euro. Oggi, dopo che non abbiamo ancora ricevuto una comunicazione ufficiale sui dati di ripartizione, ho chiesto un incontro urgente sia al Presidente Cirio ed agli assessori di competenza, sia ai dirigenti dei settori ambiente e ragioneria per avere chiarimenti sui numeri. Successivamente si farà tutto ciò che necessario per difendere il territorio. È ora fondamentale avere questo incontro che è urgentissimo’’.

Ti ricandidi?

‘’Ho voluto subito sollevare subito il problema ed approfondire i dati prima ancora che l’ipotesi diventasse ufficiale, anche perché ad oggi non ci sono posizioni ufficiali o delibere in merito. Ma il presidente che verrà dopo di me deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare come ho fatto io, se non ancora meglio e con la possibilità di fare ancora di più di quanto non abbiamo fatto noi. Io di certo non mi ricandiderò per cui questa battaglia sui canoni non è in prospettiva di una mia ricandidatura. E' una battaglia per ribadire l’importanza del nostro territorio che va difeso: voglio andare a fondo della questione’’.