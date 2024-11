Il Canton Ticino adegua al rialzo il salario minimo

In Italia se ne discute da tempo senza alcun risultato. In Svizzera invece il salario minimo è realtà da tempo.

‘’Introdotto in più fasi tra il 2021 e il 2024, il salario minimo era stato inizialmente fissato a 19 franchi per poi passare a 19,50 franchi nel 2021 e a 19,50-20 franchi nel 2023. Il 1° dicembre verrà attuata l'ultima fase dell'aumento del salario minimo che si situerà tra 19,75 e 20,25 franchi - scrive Swissinfo - In estate era stata presentata una valutazione d'impatto sull'introduzione del salario minimo sul mercato del lavoro nel Canton Ticino. Dal rapporto redatto dall'Università della Svizzera Italiana (Usi) emerge che la misura non ha avuto un impatto negativo sull'economia del Cantone’’

Lo studio e l'inflazione hanno indotto il Governo del Canton Ticino a proporre un leggero adeguamento al rialzo, che ha appena ricevuto un'approvazione quasi unanime da parte del Parlamento.