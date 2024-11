Macugnaga inaugura il mese dei Mercatini di Natale

Il magico periodo dei mercatini di Natale è ormai alle porte: nelle nostre valli, da Santa Maria Maggiore a Macugnaga, da Formazza sino a Domodossola, sarà un susseguirsi di appuntamenti per vivere l'atmosfera dell'attesa e acquistare regali e pensierini per amici e cari. Il calendario è davvero ricco, tra eventi che richiamano visitatori da fuori provincia e non solo, e altri più intimi ma altrettanto suggestivi.

Il primo appuntamento sarà quello di domenica 24 novembre a Craveggia: dalle 10.00 alle 20.00 tante bancarelle, ma anche punti ristoro, artisti, musica e la possibilità di degustare gli stinchett.

Sabato 30 novembre aprirà la Grotta di Babbo Natale a Ornavasso, il magico percorso tra twergi, renne, mercatini e naturalmente Babbo Natale nella grotta. A Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre si terranno i Mercatini di Natale con la Regina dei Ghiacci, l'incontro con i personaggi di Frozen all'Alpe Bill.

Domenica 1° dicembre Vogogna ospiterà una giornata di festa "Aspettando Natale" tra mercatini, appuntamenti per i bambini e spettacoli. A Bognanco, sempre domenica 1° dicembre, si terrà "Il fuoco dell'avvento", dalle 9.00 alle 19.00 con animazioni e giochi per i bambini presso la frazione San Lorenzo.

Il week end successivo, quello da giovedì 5 a domenica 8 dicembre, a Santa Maria Maggiore si terrà la venticinquesima edizione dei Mercatini di Natale, uno degli appuntamenti più attesi delle nostre vallate. Saranno 200 bancarelle di artigiani, tre giornate di shopping di qualità ma anche di eventi, musica, animazioni. Sabato 7 e domenica 8 dicembre anche Formazza ospiterà i mercatini di Natale in frazione Ponte.

A Crodo sabato 7 dicembre s'inaugurano i "Presepi sull'acqua" che saranno visitabili sino al 6 gennaio: sarà un percorso di 72 presepi tra Crodo e le sue frazioni.

A Domodossola i mercatini di Natale si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 dicembre in piazza Mercato e nelle vie del borgo. Anche qui le bancarelle con il tettuccio rosso offriranno prodotti enogastronomici, artigianato e tante altre idee di qualità per i regali di Natale, oltre a eventi collaterali.