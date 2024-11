Un nuovo fine settimana di "Arte e Sapori" a Villa Giulia

Prosegue con un secondo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 novembre, Arte e Sapori Alto Piemonte, la manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio ospitata da Villa Giulia a Pallanza.

Riaprono dunque le porte della mostra mercato con i prodotti tipici dell’alto Piemonte, ma anche della mostra d’arte dedicata agli “Artisti del lago Maggiore”.

Un appuntamento speciale è in programma per sabato 23 novembre alle 19.00, con un “apericonvegno” ricco di incontri, discussioni e degustazioni per valorizzare il territorio. un incontro alla scoperta dei progetti locali e dei prodotti di eccellenza quali formaggi, idromele, patate formazzine, gelati e molto altro.

È inoltre previsto un fuori programma giovedì 28 novembre: una “Cena Alto Piemonte” all’istituto alberghiero Formont di Villadossola. Si tratta di un’esperienza culinaria unica, con un menu pensato per esaltare i sapori locali, accompagnato dai vini della Torraccia del Piantavigna e dalle birre e vermouth del Fobelli. Le prenotazioni sono aperte fino al 25 novembre.