Iscrizioni alle classi prime superiori: a fine novembre le informazioni sulle tempistiche

Per centinaia di ragazzi tredicenni in provincia sono giorni, questi, in cui cominciare a pensare in maniera concreta alla scelta del proprio futuro, determinato in parte dall'indirizzo scolastico che sarà intrapreso alle scuole superiori. Il Salone dello Studente che si è svolto a Omegna, Verbania e Domodossola, organizzato dall'ufficio scolastico provinciale, ha sicuramente consentito alle famiglie e agli studenti di avere una panoramica esaustiva di quella che è l'offerta formativa delle scuole del Vco. Nelle prossime settimane si svolgeranno gli open day nei vari istituti scolastici, in occasione dei quali sarà possibile visitare aule e laboratori, incontrare i docenti e gli studenti che già frequentano quella scuola.

Le iscrizioni, anche per l'anno scolastico 2024/2025, dovranno essere effettuate online sul sito del ministero dell'istruzione. Il ministro Giuseppe Valditara proprio in questi giorni ha inviato una lettera, tramite le istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai ragazzi che frequentano la terza media informando che, come di consueto, a fine novembre saranno comunicate le modalità di iscrizione.

"Siamo tutti consapevoli della criticità del passaggio dal primo ciclo alla scuola secondaria di secondo grado, nonché dell'importanza che la scelta del percorso scolastico riveste rispetto alle aspettative personali e lavorative dei giovani - si legge nella missiva a firma del ministro - Tra gli strumenti di ausilio per una scelta ragionata, il ministero, da quest’anno, metterà a disposizione un modello nazionale per il "Consiglio orientativo", che sarà utilizzato dai docenti del primo ciclo, per fornire un supporto concreto a voi genitori. Il documento conterrà, infatti, l‘indicazione del possibile percorso scolastico da intraprendere per il secondo ciclo, in linea con le propensioni e le potenzialità di ogni singolo studente".

Valditara poi specifica che nell'apposita sezione "Orientamento", presente sulla piattaforma ministeriale "Unica"(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/guida-alla- scelta/statistiche), si potrà consultare un'articolata guida per avere informazioni sul panorama complessivo dell'offerta formativa.

"Vi informo anche - conclude - della possibilità di prendere visione di alcune statistiche e dati relativi alle scelte dei percorsi di istruzione tecnologica superiore e alle prospettive lavorative dei diplomati, frutto della collaborazione con le principali associazioni di categoria dei diversi settori occupazionali. È importante, infatti, che i giovani dispongano di informazioni il più possibile complete aggiornate per riflettere sulle loro vocazioni e attitudini, e declinarle in modo che siano foriere di una piena realizzazione".