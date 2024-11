Agriturist celebra il turismo rurale al Forum nazionale in Toscana il 27 e 28 novembre

Imprenditori, personalità ed esperti del settore turistico e agrituristico a confronto sulla storia, il presente e le prospettive del comparto, tra i più dinamici dell’economia nazionale. L’appuntamento è a Firenze, il 27 e 28 novembre, al Forum nazionale di Agriturist, la prima associazione in Italia dedicata all’ambiente e al territorio, fondata da Confagricoltura nel 1965.

L’evento in Toscana celebra anche il grande lavoro di quel territorio che per primo, anticipando la nascita dell’organizzazione nazionale, ha saputo valorizzare il grande patrimonio agricolo e turistico in una nuova ottica.

Mercoledì 27 è in programma “Agriturist racconta l’agriturismo italiano. Passato, presente e futuro”, che avrà luogo nell’azienda Fattoria di Maiano, a Fiesole, a partire dalle ore 10 (v. programma allegato).

In Italia gli agriturismi sono quasi 26.000, per l’84% in aree collinari e montane. La domanda agrituristica ha superato i valori pre-pandemia, con oltre 4 milioni di arrivi e più di 15,5 milioni di presenze. Le aziende agrituristiche mostrano anche una SAU media di 25,3 ettari, circa due volte e mezzo superiore rispetto alla media delle aziende agricole italiane.

“Il Forum nazionale rafforza le sinergie tra agricoltura e ospitalità rurale in un momento che richiede ancora maggiore attenzione alle varie dinamiche. Il nostro comparto – dice il presidente di Agriturist Augusto Congionti – fa della sostenibilità, economica, sociale e ambientale i propri elementi caratterizzanti. Agriturist e Confagricoltura da sempre mirano a creare un sistema integrato che promuova le risorse locali, le tradizioni e la cultura. Un turismo sostenibile che offre servizi di qualità negli agriturismi associati”.

Giovedì 28, alla Leopolda di Firenze, Agriturist e Confagricoltura saranno presenti al BTO - Be Travel Onlife, l’evento di riferimento in Italia su Turismo Digitale, Innovazione e Formazione, quest’anno dedicato al “BALANCE: AI Confluence in Travel”. L’appuntamento è alle 10, nel panel “Agricoltura e turismo: come e perché sviluppare il settore agrituristico italiano e le aree rurali”.

A seguire, il panel: “Come facilitare la visibilità online di un agriturismo e delle strutture ricettive grazie all’intelligenza artificiale”.

Agriturist e Confagricoltura intendono così inquadrare le condizioni e le azioni alla base di un ulteriore sviluppo dell’agriturismo in Italia, che può sfruttare al meglio di altri Paesi il trend di crescita a livello mondiale. Ma non si può prescindere dai due grandi temi che riguardano l’economia mondiale: sostenibilità e accelerazione digitale.