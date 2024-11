Il mondo della musica piange la scomparsa di Claudio Gervasoni, voce delle Deviazioni Spappolate

Lutto nel mondo della musica del Vco e del novarese. E’ morto Claudio Gervasoni, voce delle 'Deviazioni spappolate', la storica tribute band di Vasco Rossi. Era originario di Villadossola. Una passione, quella per la musica, che aveva ereditato da padre Geo, che aveva suonato in molti complessi nel dopoguerra. A Villa, in via Paolo Marino, vive ancora la mamma Amelia.

L’ultima esibizione di Gervasoni, 60 anni, è stata pochi giorni fa, il 16 novembre sul palco della discoteca Trocadero nella serata 'Remember Vasco ‘82'.

Una serata che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni al Trocadero. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Tra chi ha voluto ricordare Gervasoni, anche Tiziano Tanzarella: “Quanti anni erano che volevi salire su quel palco, per bissare il concerto di Vasco del 1982, chi poteva pensare che sarebbe stato il tuo commiato. Senza parole”.

I funerali di Claudio Gervasoni saranno celebrati giovedì 28 novembre alle 16.15 nella chiesa di Cristo Risorto di Villadossola. L'ultimo saluto potrà essere dato presso la casa funeraria Mandrini-Anchieri di Villadossola a partire dalla mattinata di mercoledì 27 novembre. Gervasoni lascia i figli Davide, Deborah e Silvia, i nipoti Joele e Alan, la compagna Bruna, la mamma Amelia e la sorella Patrizia.