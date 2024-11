Celebrazioni di Santa Barbara in valle Anzasca: appuntamenti dal 1 al 4 Dicembre

L’associazione Figli della Miniera, organizza Domenica 1 dicembre alle ore 16 alla Chiesa di Pestarena le celebrazioni in onore di Santa Barbara. Tempo permettendo la processione arriverà in Piazza davanti al monumento e a seguire saranno distribuite bevande calde e il “Foglio d’Oro”, periodico dell’associazione. Quest’anno a causa degli eventi atmosferici la santa Messa non potrà essere celebrata al Pozzo Principale a causa della sua inagibilità.

Le celebrazioni di Santa Barbara in Valle Anzasca prevedono invece Domenica 1 dicembre, ore 14.30 a Barzona, la messa e la processione. Mercoledì 4 dicembre, ore 10 all'imbocco miniera di Campioli (tempo permettendo) la messa presso la Cappelletta. Mercoledì 4 dicembre, ore 14.30, la messa a Fornarelli presso la Miniera della Guia.