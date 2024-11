Abbattimento delle barriere architettoniche, accolta la mozione del Pd

È stata votata ieri sera dal consiglio comunale di Domodossola una mozione del Pd sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Il documento ha trovato d'accordo l'intero consiglio, dopo una breve sospensione per la riunione dei capigruppo, i quali hanno deciso l'apporto di alcune modifiche proposte dal primo cittadino. Il documento impegna il sindaco a richiedere al governo dei fondi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e a predisporre un censimento delle criticità ancora presenti, che costituiscono un ostacolo alla normale vita delle persone con ridotta mobilità. La mozione impegna inoltre il primo cittadino e la giunta a programmare un piano di abbattimento nel limite delle disponibilità di bilancio.

Il Pd alla mozione ha allegato anche una documentazione fotografica. Prima della sospensione l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola ha illustrato i lavori svolti partendo dal 2017.

“Quello delle barriere architettoniche – ha detto Franco Falciola - è per noi un tema importantissimo”. L'assessore ha fatto un riassunto degli interventi svolti di riqualificazione delle vie con conseguente eliminazione delle barriere architettoniche, non solo nel centro storico ma in tutta la città, sia nell'area nord che sud. Tra questi il rifacimento marciapiedi e l’eliminazione delle barriere architettoniche in via Mizzoccola. A tal proposito, l'assessore ha riferito che nella zona a breve partirà il lavoro per il tratto di marciapiedi che va dal sottopasso va alla rotatoria dell'Avis.

L'assessore ha citato i lavori di riqualificazione ed eliminazioni delle barriere architettoniche svolti in via tra l'altro in Galletti, in Piazza Matteotti, corso Paolo Ferraris, in corso Fratelli di Dio, via Montegrappa, via Terracini, via Romita, via Vigorelli, via Cavallotti, via Trabucchi, via Mendola, piazza Tibaldi, via Rosmini, largo Madonna della Neve, via Mattarella, regione Nosere, via Borgnis, via Binda.

Il consigliere Ettore Ventrella ha replicato di non mettere in dubbio i lavori svolti: “Sollecitiamo l'amministrazione - ha detto - a intervenire in quei punti dove ancora non si è intervenuto”.

Il sindaco Lucio Pizzi ha aggiunto che l'amministrazione ogni anno spende per l'eliminazione delle barriere architettoniche più di 50mila euro.