"Il Conviviale": un viaggio tra storie e tradizioni enogastronomiche natalizie

Domenica 1° dicembre, alle 17.00, si terrà presso l’istituto alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola la presentazione de “Il Conviviale”, viaggio di storie, memorie, tradizioni di un dolce Natale.

Presente Tommaso Lucchetti, docente di storia della gastronomia e arte conviviale all’Università di Parma, e gli autori Filippo Cristoforo, Benedetta Mostratisi, Dario Cuzzola, Klaudja Plaku e Francesca Manzino.

Al termine dell’evento seguirà, su prenotazione obbligatoria, un’apericena con degustazione finale di dolci natalizi, caffè e cioccolata. Costo di partecipazione: 25€. Si ricorda di prenotare entro giovedì 28 novembre telefonando ai seguenti numeri: 331 595 6846 oppure 347 017 8904.

“Il Conviviale” è una collana storica-gastronomica voluta dal professor Tommaso Lucchetti, nata in collaborazione con i suoi ex studenti laureati in scienze gastronomiche e originari, di volta in volta, di una regione italiana diversa. Insieme hanno creato un disegno unico nel suo genere che raccoglie numerose voci brillanti da ogni parte d’Italia.

“Abbiamo pensato a un altro incontro “conviviale” cogliendo lo spirito del momento, non soffermandoci sulle conversazioni di un singolo alimento, ma su una circostanza conviviale specifica: le feste natalizie e i dolci tradizionali di questa ricorrenza”, spiegano gli organizzatori.