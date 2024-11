Aspettando il Natale a Vogogna

A Vogogna domenica 1 dicembre un'intera giornata di eventi, giochi e appuntamenti organizzati dal Comune per la manifestazione "Aspettando il Natale" che si svolgerà nel borgo medievale ai piedi del castello. A Palazzo Pretorio i bambini saranno invitati al laboratorio degli Elfi per creare un balocco, un alberello di Natale, una Lanterna e per decorare e scrivere la letterina per Babbo Natale.

A Villa Biraghi sarà allestita la Casa di Babbo Natale e qui potranno essere consegnate le letterine e tutti potranno fare una foto ricordo. Lungo le strade del centro storico si svolgeranno i tradizionali mercatini di Natale con esposizione di prodotti tipici, enogastronomici e di artigianato selezionato. Durante la mattina vi sarà l'esibizione di folletti con giochi di animazione curati dall'associazione Zazzidi di Omegna.

Presso la chiesa di Santa Marta, di fronte all'ingresso di palazzo Pretorio, vi sarà l'intrattenimento musicale con il Coro Iris, l'Associazione SuoniAmo di Domodossola. Sotto i portici di Palazzo Pretorio tè caldo, cioccolata e vin brulè, oltre a birra e derivati gastronomici. In programma anche una passeggiata nel borgo di Vogogna per il racconto intinerante di Natale e al Teatro comunale vi sarà alle 17.30 uno spettacolo per grandi e bambini a cura del "Parco della fantasia Gianni Rodari".