In corso al poligono domese il Trofeo d'Autunno

Ha preso il via lo scorso fine settimana il Trofeo d’Autunno, che si svolge al poligono di tiro di Domodossola. Organizzato dal Tsn Domodossola, che compie il 140° dalla fondazione, ha visto gli atleti impegnati sabato e domenica nelle gare per carabina e pistola 10 metri. In campo le categorie Open Uomini e Open donne, Ragazzi, Allievi, Giovanissimi.

Il torneo riprenderà domenica mattina. Il trofeo sarà assegnato alla squadra che conquisterà il maggior numero di punti. Al termine delle gare la premiazione.